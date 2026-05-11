El conflicto que se generó tras el levantamiento de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, sigue sumando capítulos dentro del mundo del espectáculo. Ahora fue Florencia de la V quien se metió de lleno en la polémica y lanzó fuertes declaraciones contra Mariana Fabbiani.

Durante una entrevista con Puro Show, el ciclo de eltrece conducido por Pampito y Mati Vázquez, la conductora respaldó la decisión de Ángel de Brito de revelar la información sobre el final del programa de Mazzocco.

“Sorprendida. Ni siquiera cuestiono el tuit de Ángel porque me parece que él trabaja de eso, de las primicias. Tuvo la información y lo dijo, punto. Para mí la información no se cuestiona”, expresó.

LAS DURAS CRÍTICAS DE FLORENCIA DE LA V A MARIANA FABBIANI

Sin embargo, el tono cambió cuando habló sobre la actitud que tuvo Mariana Fabbiani al aire al referirse al tema. Allí, Florencia dejó en claro su incomodidad y recordó una experiencia personal que vivió dentro de América TV.

“Me parece que lo que la gente cuestionó o señaló fue lo que hizo Mariana al aire. Yo, teniendo esa información y con ese invitado en el programa, no sé si lo diría. Porque a mí me pasó”, disparó.

Por: JuanVillagran

La conductora sostuvo que la situación le revivió viejas tensiones relacionadas con modificaciones en la programación del canal cuando Fabbiani desembarcó en la pantalla de América.

LA INTERNA EN AMÉRICA TV QUE VOLVIÓ A SALIR A LA LUZ

Florencia de la V recordó que tanto ella como Karina Mazzocco se vieron perjudicadas por cambios de horarios para darle lugar al programa de Mariana Fabbiani.

“A nosotras nos abrieron, nos achicaron. A mí me mandaron a las 12 del mediodía y a Mazzocco también. Nos movieron para meterla a ella. El horario más fuerte de la tarde era ese y ella lo quería, y se lo dieron”, aseguró sin filtros.

Además, remarcó que la situación generó un fuerte malestar puertas adentro del canal. “Lo que pasó fue un manoseo enorme”, afirmó.

LA FRASE FINAL DE FLORENCIA DE LA V QUE GENERÓ REPERCUSIÓN

Sobre el cierre de la entrevista, Florencia lanzó una frase contundente.

“En el horario en que nos ponían funcionaba, siempre funcionó Intrusos. Lo que pasó fue un manoseo enorme para intentar poner con fórceps a Mariana”, concluyó.