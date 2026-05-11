A través de un video publicado en Instagram, Flavia Palmiero abrió su intimidad y explicó los motivos que la llevaron a someterse a una cirugía para quitarse las prótesis mamarias que se había colocado hace 25 años.

“Hice este cambio para volver a lo natural”, expresó la conductora al comenzar su relato, donde recordó que originalmente había tomado la decisión de operarse después de amamantar a sus hijos.

“Después de amamantar sentía que necesitaba recuperar un poco lo que había perdido”, explicó sobre el motivo que la llevó a colocarse implantes mamarios décadas atrás.

LOS PROBLEMAS FÍSICOS QUE SINTIÓ FLAVIA PALMIERO

Con el paso de los años, la conductora aseguró que comenzó a notar cambios físicos que la hicieron replantearse la situación. “El cuerpo cambia y hace un tiempo empecé a sentirme incómoda: tenía problemas en la espalda y mala postura”, contó. Además, explicó que el tamaño de las mamas también se modificó con el tiempo y que ya no se sentía identificada con esa imagen.

Crédito: Instagram

EL APOYO DE LA HIJA DE FLAVIA PALMIERO

Flavia Palmiero también reveló que su hija Giuliana fue clave para animarse a dar el paso. “Ese día me interné y me acompañó mi hija Giuliana. Ella me dio el empujón que necesitaba”, relató emocionada.

La conductora recordó que su hija le insistió para que priorizara su bienestar: “Mamá, hacelo por favor, vas a sentirte mejor y tarde o temprano tendrás que hacerlo”.

EL MIEDO DE FLAVIA PALMIERO ANTES DE LA CIRUGÍA

Durante el video, Palmiero confesó que atravesó el proceso con mucho temor porque siente un fuerte rechazo hacia los tratamientos estéticos cuando no están relacionados con cuestiones de salud. “Soy muy miedosa, le tengo mucho pánico a los tratamientos”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que finalmente encontró el coraje necesario para avanzar con la cirugía y destacó la rapidez con la que resolvió todo el procedimiento junto a su médico. “Hablé con el médico y en una semana ya tenía los estudios, me operé y volví a sentir que mi cuerpo está súper natural”, expresó.

“SENTÍ QUE VOLVÍ A SER YO”

Al cierre de su testimonio, Flavia Palmiero se mostró feliz con el cambio y aseguró que llevaba años pensando en hacerlo.

“Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión. Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba”, afirmó.

Finalmente, resumió sus sensaciones con una frase que reflejó el alivio que siente actualmente: “Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve”.