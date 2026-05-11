Mientras Grecia Colmenares permanece dentro de la casa de Gran Hermano, un fuerte escándalo judicial volvió a poner su nombre en el centro de la escena. Su exmarido, Marcelo Pelegri, fue detenido en España en el marco de una investigación por presunta estafa millonaria que lleva adelante la Justicia de San Isidro.

La detención se concretó el 6 de mayo de 2026 luego de que los tribunales argentinos emitieran una orden de captura internacional. Según la resolución judicial, Pelegri es considerado presunto coautor penalmente responsable del delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal.

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción de San Isidro, quien avanzó con el pedido de captura tras varias ausencias del empresario a distintas citaciones judiciales previstas durante abril y mayo.

LA DENUNCIA MILLONARIA CONTRA MARCELO PELEGRI

La denunciante es Nora Kriesghaber, quien aseguró haber conocido a Marcelo Pelegri a través de Facebook. Según relató, el empresario le ofreció participar en supuestos negocios vinculados a la venta de pulseras promocionadas por artistas internacionales.

De acuerdo a su testimonio, Pelegri utilizaba fotos, chats y audios junto a celebridades para generar confianza y convencerla de invertir. Entre los nombres mencionados apareció incluso Ricky Martin.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares (Fotos: capturas Intrusos / América TV)

“Yo veía que el negocio existía y confié”, explicó la mujer, quien afirmó haber entregado dinero y bienes pertenecientes a una herencia familiar por una suma superior a los 500 mil dólares.

Sin embargo, según denunció, después de recibir el dinero el empresario desapareció y la bloqueó de todas sus redes sociales. “Nunca me devolvió el dinero y me dejó fuera del negocio”, sostuvo.

EL DURO RELATO DE LA DENUNCIANTE

Además del perjuicio económico, Nora Kriesghaber aseguró haber sufrido un fuerte daño emocional durante el vínculo con Pelegri.

“Me psicopateó, me presionaba, me amenazaba. Fue un maltrato psicológico y emocional terrible”, declaró la denunciante sobre la relación que mantuvo con el empresario investigado.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares (Fotos: capturas Intrusos / América TV)

Tras la detención en España, la Justicia argentina activó inmediatamente el pedido de extradición mediante un exhorto diplomático gestionado por Cancillería. Según trascendió, el juicio oral podría comenzar a mediados de julio de 2026.

QUÉ PASA CON GRECIA COLMENARES EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Por el momento, Grecia Colmenares no figura imputada ni mencionada dentro de la investigación judicial. La presunta estafa se habría producido años después de la separación entre ambos, que ocurrió en 2005 tras casi dos décadas de matrimonio.

De todos modos, no se descarta que Marcelo Pelegri haya utilizado antiguos vínculos artísticos y contactos generados durante su relación con la actriz para sostener la supuesta maniobra investigada por la Justicia argentina.