Daniela Celis generó un revuelo descomunal en las plataformas, debido a una filmación de alto voltaje que subió minutos antes de la gran fiesta de la televisión argentina.

Pocas jornadas antes, la exconcursante del reality ya se había colocado en el ojo de la tormenta al exhibir su rutina de aseo personal. En dicha oportunidad, se filmó bajo el agua con el objetivo de difundir una firma de cosmética capilar.

EL POLÉMICO ACCIONAR DE LA INFLUENCER EN SUS REDES

Pestañela lució una prenda oscura con un osado escote. La controversia estalló cuando deslizó sus dedos sobre su pecho, una acción que causó cuestionamientos entre los internautas. “Esos gestos siempre son exagerados”, “¿Por qué ponés esas caras?“, “Un día de estos se te va a acalambrar la boca”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió.

Crédito: Instagram

También la criticaron por mantener permanentemente la boca entreabierta en sus capturas.

Por fortuna, sus admiradores incondicionales aparecieron rápidamente para blindarla con elogios y contrarrestar la negatividad reinante. “Bella como ninguna”, “Sos divina” y “Que hablen lo que quieran, estás radiante”, le manifestaron para intentar calmar las aguas en su cuenta oficial.