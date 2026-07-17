La ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa volvió a ser noticia porque perdió una apuesta en el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La influencer, que ya venía cuestionando a la Scaloneta en redes sociales desde el inicio de las fases eliminatorias, apostó por el equipo inglés y terminó perdiendo dinero tras el 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Khalifa compartió en sus redes la jugada que había hecho a favor de Inglaterra, con la esperanza de ver al conjunto británico en la final. Sin embargo, la derrota la llevó a descargar su enojo contra Lionel Messi y el resto del plantel argentino, a quienes acusó de “juego sucio”.

La frustrada apuesta de Mía Khalifa a Inglaterra (Foto: X.com / @miakhalifa)

En sus publicaciones, Khalifa explicó que prefería un triunfo inglés por 3 a 2 y justificó su elección con una frase polémica: “El menor de dos imperios malignos derrotando al otro”, demostrando poco conocimiento de Argentina.

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Además, comparó el partido con las elecciones de 2024: “Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más”.

La influencer aclaró que sus críticas no se debían a una preferencia por Cristiano Ronaldo ni por ningún jugador en particular, sino por lo que consideró “el juego sucio del equipo argentino”. “Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos ‘guerreros del VAR’”, lanzó.

Los "palitos" de Mía Khalifa a la Selección Argentina (Foto: X.com / @miakhalifa) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los "palitos" de Mía Khalifa a la Selección Argentina (Foto: X.com / @miakhalifa) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Khalifa también compartió el enlace de la plataforma donde realizó la apuesta y respondió a un usuario que cuestionó el arbitraje con ironía: “Y el Oscar es para… FIFA”. Las reacciones de los hinchas argentinos no se hicieron esperar y la llenaron de comentarios burlones: “Te salió mal, mufa”; “Mia KhaFIFA”; “¿Necesitás llamar tanto la atención hablando mal de Argentina? Hay otras formas de hacerlo”.

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