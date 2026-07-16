El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una inesperada perlita fuera de la cancha. Ángel de Brito contó que, apenas terminó el partido, recibió un mensaje privado de Lionel Messi que lo emocionó.

Fue el propio conductor quien reveló el intercambio en su programa, donde explicó que había compartido en sus redes sociales un video celebrando uno de los goles de la Selección. Minutos después, el capitán argentino reaccionó a esa publicación: “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”, contó De Brito, conmovido por el gesto del rosarino.

El mensaje volvió a dejar en evidencia la buena relación que mantienen desde hace años. De hecho, el periodista ya había contado en distintas oportunidades que la familia de Messi sigue de cerca los programas que conduce y suele estar al tanto de lo que ocurre en la televisión argentina.

Foto: Captura de video de Instagram (@angeldebritooki)

La revelación generó repercusión entre los integrantes del ciclo. Romi Scalora, panelista de Ángel Responde (Bondi Live), resumió la sorpresa con una frase tan breve como contundente: “Es un genio”.

El gesto de Messi con Ángel no pasó inadvertido y volvió a reflejar la cercanía que el capitán de la Selección mantiene con algunos referentes de los medios argentinos, incluso en medio de la concentración por el Mundial 2026.

Ángel de Brito: “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”.

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REVELARON QUIÉN SERÍA LA CANTANTE ELEGIDA PARA INTERPRETAR EL HIMNO ARGENTINO EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

A días de la esperada final del Mundial 2026, comenzó a tomar fuerza una versión que ilusiona a los fanáticos argentinos: María Becerra sería la elegida para interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo con España.

La información fue revelada en Sálvese Quien Pueda, donde aseguraron que la cantante es la principal apuntada para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la jornada: “El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es nada más y nada menos que María Becerra”, anunciaron al aire.

La revelación generó entusiasmo inmediato en el estudio: “¡Me encanta! Ojalá lo haga”, reaccionaron, aunque aclararon que, por el momento, no hay confirmación oficial.

Foto: Instagram (@mariabecerra)

Fue entonces cuando el periodista Nicolás Peralta contó qué averiguó tras comunicarse con el entorno de la artista: “Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman”, explicó.

“El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es nada más y nada menos que María Becerra”.

Por ahora, todo sigue siendo un fuerte rumor, pero el nombre de María Becerra ya empezó a sonar con fuerza como la posible voz elegida para emocionar a millones de argentinos en la previa de la gran final de la Copa del Mundo.