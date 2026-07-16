La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 generó festejos y mucha nostalgia en la TV a raíz de los exactos 40 años del mítico doblete de Diego Maradona a ese equipo en México ’86, y Claudia Villafañe aprovechó la ocasión para sorprender a Jimena Monteverde.

Este jueves, la ex del Diez se apreció en La Cocina Rebelde con el mítico tapado de piel que le regaló Diego cuando eran marido y mujer y quedó inmortalizado en varias revistas de la época. Jimena Monteverde activó su nivel de cholulismo y le pidió que le cuenta la historia de la prenda.

Claudia Villafañe y el mítico tapado que le regaló Diego Maradona (Fotos: capturas eltrece)

“Nosotros fuimos invitados a un desfile en Milán. No me acuerdo de la marca de la peletería, que nos había invitado al desfile. Entonces fuimos al desfile porque me querían regalar un tapado, y pasaron un montón de tapados espectaculares, divinos”, agregó Claudia.

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“Ellos me regalaron un tapado que no era este. Y cuando me vienen con el obsequio, se ve que Diego me vio la cara, se dio cuenta que no era el que me gustaba y después me compró este. Él tenía también tapados de bisón, de zorro... le encantaban”, recordó la empresaria y ganadora de Masterchef Celebrity.

“Esto habrá sido antes de los 90, entre el 86 y el 90, por ahí más o menos. ¡Y me olvidé de traer la cartera! Tenía el sobre, me olvidé de agarrarlo”, reparó Claudia, sobre el accesorio. A su vez, Claudia se sorprendió por su gestualidad en la foto, que se utilizó para viralizar una imagen con el tapado retocado con la bandera argentina, a horas de la semifinal.

Claudia Villafañe y el mítico tapado que le regaló Diego Maradona retocado para un meme (Fotos: capturas eltrece)

“Es que yo no puse nunca esa cara, no sé quién sacó esa foto. Cuando yo veo esa foto que me la mandan, dije ‘¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esa cara?”, recordó la mamá de Dalma y Gianinna. “Me doy cuenta que reformé el tapado porque le saqué el cuello y manga también”, reveló, y explicó que fue “para modernizarlo”.

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