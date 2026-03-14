Como cada tarde, Jimena Monteverde volvió a encender las hornallas en “La Cocina Rebelde”, el ciclo gastronómico que conduce por la pantalla de eltrece, donde comparte recetas simples y sabrosas para disfrutar en casa.

En esta oportunidad, la cocinera sorprendió a sus compañeros y a los televidentes con un plato contundente y lleno de sabor: un ojo de bife relleno con jamón crudo y puerros, acompañado por un puré rústico de papas con queso azul, una combinación ideal para una comida especial o para compartir en familia.

LOS INGREDIENTES DE LA RECETA DE JIMENA MONTEVERDE

Para preparar este plato, Jimena Monteverde utilizó ingredientes simples que se consiguen fácilmente, pero que combinados logran un resultado gourmet.

Para el ojo de bife:

1 ojo de bife

300 g de jamón crudo

3 puerros

1 cabeza de ajo asado

2 cucharadas de mostaza

2 atados de rúcula

Para el puré rústico:

1 kg de papas

200 g de queso azul

Aceitunas negras

1 puñado de tomates hidratados

200 cc de crema

Nuez moscada

Sal y pimienta

PASO A PASO DEL OJO DE BIFE RELLENO

Durante el programa, Jimena Monteverde explicó el procedimiento para lograr una carne jugosa y llena de sabor.

Primero indicó abrir el ojo de bife tipo matambre y aplanarlo, para luego preparar el relleno. Los puerros se deben asar previamente con sal, pimienta y ralladura de limón, envueltos en papel aluminio.

Después, la chef recomendó mezclar la mostaza con el ajo asado y utilizar esa preparación para pintar la carne. Sobre esa base se agregan las hojas de rúcula, las fetas de jamón crudo y los puerros asados.

Jimena Monteverde sorprendió con una receta irresistible: ojo de bife con puré rústico. Crédito: Instagram

Una vez armado, el paso siguiente es brindar o atar la carne, sellarla en una sartén bien caliente y luego llevarla al horno durante aproximadamente 40 a 50 minutos.

CÓMO PREPARAR EL PURÉ RÚSTICO DE PAPAS CON QUESO AZUL

Para acompañar el plato principal, la chef propuso un puré rústico con mucho sabor.

El primer paso es lavar bien las papas y hervirlas con la piel hasta que estén tiernas. Luego se pisan y se condimentan con sal, pimienta y nuez moscada.

A la preparación se le suma la crema tibia mezclada con el queso azul, que aporta cremosidad e intensidad. Finalmente se incorporan las aceitunas negras y los tomates secos picados, que terminan de darle carácter al puré.