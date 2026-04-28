El próximo domingo 3 de mayo se estrena en la cartelera porteña “Disgusto”, una comedia ácida y actual escrita por Hernán Krasutzky y protagonizada por Miriam Lanzoni y Sergio Surraco. La obra, producida por Circus Entertainment Group, se presentará todos los domingos a las 19:30 horas en el Teatro Picadilly.
De qué trata “Disgusto”
“Disgusto” plantea una pregunta provocadora: ¿qué pasaría si una aplicación, en lugar de ayudarte a encontrar el amor, te conectara con alguien idéntico a tu ex… pero peor?
Elena y Jorge son dos adultos marcados por relaciones pasadas que deciden probar Karma Match, una app diseñada para canalizar frustraciones sentimentales. La dinámica es clara: enfrentarse a alguien que represente todo lo negativo de sus ex parejas, decir lo que quedó pendiente y así avanzar.
Pero lo que comienza como una catarsis sin filtro se transforma en algo inesperado. Entre discusiones intensas, momentos absurdos y verdades incómodas, surge una conexión real. Acompañados por Aurelia y Aurelio, dos inteligencias artificiales tan irónicas como reveladoras, los protagonistas se sumergen en un recorrido por las contradicciones del amor adulto: vínculos tóxicos, dependencia emocional, celos y el miedo constante a repetir errores.
Funciones y entradas de “Disgusto”
- Lugar: Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA)
- Funciones: todos los domingos
- Horario: 19:30 hs
- Entradas: disponibles en boletería del teatro y a través de Plateanet