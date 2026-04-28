El contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray de Turquía se vence el 30 de junio, y por estas horas el futuro del delantero tiene en vilo a China Suárez y Benjamín Vicuña, dadas las dispares propuestas que habría recibido el padre de las hijas menores de Wanda Nara.

“Galatasaray tiene decidido no renovarle el contrato”, afirmó Leo Paradizo.

Entonces, el panelista de Lape Club Social explicó la situación: “Es cada vez menos influyente, menos participativo, con pocos minutos en cancha”.

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Con lo cual, como no pudo recuperar la titularidad tras regresar de su rotura de ligamentos cruzados, el futbolista tampoco puede sostener el el sueldo de casi 10 millones de euros al año, y “Galatasaray le ofrecía ganar la mitad”.

Dónde podría jugar Icardi si se va de Turquía

Ahí, el periodista deportivo enfatizó: “Tiene una oferta muy importante de Arabia Saudita, apetecible para él”.

Por eso, Paula Varela se vio venir el escándalo: “Se muere Vicuña. No va a dejar ir a los pibes a Medio Oriente. Es un quil... tremendo con Vicuña. La China no lo va a poder acompañar porque se va a mandar un lío tremendo con Vicuña. Él ya no va a ceder tanto, y Nicolás Cabré tampoco”.

Por otra parte contó que “Icardi espera un nuevo llamado de River. Si lo llaman viene corriendo. Pero por ahora su llamado no está”, donde como mucho cobrar un tercio de lo que recibe en Turquía.