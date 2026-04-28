Alessia presenta su nuevo single “X ese weon”. Luego de su paso por Miss Universo 2026, la cantante continúa consolidando su lugar en la escena musical con el lanzamiento que completa su esperado EP “Disclaimer”.

El estreno de “X ese weon” llega acompañado de un videoclip que potencia el mensaje de la canción: un grito de independencia emocional, autenticidad y evolución.

La ex participante de realities como The Voice Chile y Gran Hermano Chile construyó un presente sólido a través de su música, con letras que invitan a la liberación personal y reflejan su estilo de vida.

Alessia

Con este nuevo single, no solo reafirma su esencia, sino que también cierra el concepto de su EP “Disclaimer”, un proyecto que simboliza su renacimiento artístico.

El EP fue grabado en Kame House y cuenta con un destacado equipo creativo: Mariano Bilinkis en mezcla y mastering, Mechi Piereti en las composiciones y Axel Follin en la producción general. Por su parte, el tema “Disclaimer” fue producido por Halpe (Patricio Lanfranconi).

La historia de Alessia: de los realities al crecimiento musical

Alessia

Alessia inició su carrera en 2022 al participar en The Voice Chile, donde captó la atención del dúo Gente de Zona, con quienes grabó la canción “Somos”. Su exposición creció aún más en 2024 al formar parte de la primera edición de Gran Hermano Chile.

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En sus primeros pasos también logró una destacada colaboración con Américo en el tema “Quién” que alcanzó 1,5 millones de visualizaciones en Instagram en menos de 24 horas y superó las 500 mil reproducciones en Spotify.

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Antes de su EP, Alessia lanzó singles como “Ex”, “FKU” y “Rosas”.

Además de su carrera musical, Alessia se posicionó como creadora de contenido en TikTok e influencer en Instagram.

Su reciente participación en Miss Universo 2026 terminó de consolidar su imagen pública, combinando presencia escénica, estilo y una identidad artística en pleno crecimiento.