La 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires transita su tramo central con una agenda diversa que combina literatura, educación, salud, divulgación y propuestas juveniles.

Agenda cultural: del 28 de abril al 11 de mayo en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires atraviesa su tramo central con una programación diversa. En el stand de Editorial El Ateneo, las actividades combinan educación, salud, literatura juvenil y encuentros con autores, desde el martes 28 de abril hasta el cierre del evento.

📚 Martes 28 de abril

18:30 – Café y libros: Ateneo Aula. Libros de educadores para educadores. Participan especialistas como Federico M. Álvarez Larrondo, Andrea Kaplan, Rebeca Anijovich, entre otros.

19:00 – Entrevista a Paz Zubiri. Presenta ADN de campeón, sobre el mundo de la Fórmula 1.

50 Feria del Libro de Buenos Aires

📖 Jueves 30 de abril

18:30 – Café y libros: Historias reales. Con Mirta Lobato, Cecilia Berj, Paz Zubiri y Maggie Leri.

🧑‍🎓 Viernes 1 de mayo

14:30 – Presentación del nuevo libro de Santiago L. Speranza. Actividad orientada al público juvenil.

👨‍👩‍👧‍👦 Sábado 2 de mayo

13:30 – Narración infantil de Agustina Lynch

17:00 – Firma de Carolina Mora

18:30 – Firma de Alejandro Schujman y Laura Moyano

19:30 – Firma de Leila Aisen

🎤 Domingo 3 de mayo

13:30 – Taller de creación de personajes (Malena Contieri y Alexiev Gandman)

15:00 – Entrevista a Conrado Estol ( A mí no me va a pasar )

15:00 – Charla de romance juvenil con Em Torres

16:00 – Charla “Cuerpos bajo presión” con Mia Baccanelli

16:00 – Presentación de La casa abandonada de Daniela Anselmo

🌱 Martes 5 de mayo

18:30 – Café y libros: Libros que sananCon Florencia Gallino, Débora Blanca, Sol Buscio y Érica Di Cione.

🏫 Miércoles 6 de mayo

18:00 – Charla: “Violencia en las escuelas”. A cargo de Andrea Kaplan.

🌑 Jueves 7 de mayo

18:30 – Café y libros: El lado oscuro de la literatura. Con Camucha Escobar, Nerea Liebre y Daniela Anselmo.

📚 Viernes 8 de mayo

11:00 a 13:00 – Jornadas CONABIP. Encuentro entre autores y bibliotecarios.

15:00 – Firma de Nico Grupe

18:00 – Entrevista a Ludmila Ramis

20:30 – Tribuna Joven: proceso de escritura

📖 Sábado 9 de mayo

10:00 a 13:00 – Jornadas CONABIP

16:00 – Charla “Juntada con spoilers: autores YA”

19:00 – Firma de Ricky Sarkany

💼 Domingo 10 de mayo

16:00 – Presentación Finanzas para mortales (Leo Piccioli y Carolina Sur)

16:00 – Entrevista a Santiago L. Speranza

16:00 – Charla “Nuevas voces YA”

17:00 – Charla sobre literatura de terror con Daniela Anselmo

📌 Una agenda para todos los públicos

Con propuestas que abarcan desde la educación y la salud hasta la ficción, el romance y el terror, la programación de Editorial El Ateneo se consolida como uno de los focos más activos de la feria. Charlas, firmas y talleres invitan a distintos públicos a participar de una experiencia cultural amplia hasta el cierre, el 11 de mayo.

Editorial El Ateneo: 113 años de historia y presencia clave en la Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Editorial El Ateneo reafirma su lugar como una de las casas editoriales más emblemáticas del país, con más de un siglo de trayectoria ininterrumpida.

Fundada en 1912 por Pedro García, la editorial nació con el objetivo de acercar al público argentino obras fundamentales —especialmente del ámbito médico— que no se conseguían en el país. Con el tiempo, amplió su catálogo y se consolidó como un actor central en la formación cultural de generaciones de lectores en Argentina y el mundo hispanohablante.

A lo largo de su historia, publicó a figuras clave de la literatura como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Antoine de Saint-Exupéry, combinando clásicos con nuevas voces contemporáneas. En las últimas décadas, tras su incorporación al Grupo ILHSA, renovó su propuesta editorial con títulos de divulgación, ensayo, literatura juvenil y libros ilustrados.

La relación de El Ateneo con la feria se remonta a sus orígenes: la editorial participó en la creación de uno de sus antecedentes, la “Primavera de las Letras”, y forma parte del evento desde su primera edición. En 2026, celebra su participación número 50 con una amplia agenda de actividades en su stand del pabellón verde, donde busca sostener el espíritu que la caracteriza: fomentar el encuentro directo entre autores y lectores.

Con un catálogo que abarca desde la ficción hasta el desarrollo personal, la editorial continúa apostando a la diversidad de contenidos y públicos, consolidando su vigencia en el panorama cultural actual.