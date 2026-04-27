El otoño se instaló definitivamente y este lunes 27 de abril marcó un punto de inflexión. Con temperaturas que bajaron de los 7°C en las primeras horas del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe detallado sobre la estabilidad del clima y el regreso gradual del alivio térmico para los próximos días.
Para lo que resta de la jornada, se espera un cielo despejado con vientos leves del sector oeste. A pesar de la presencia del sol, la máxima no superará los 18°C, consolidando un lunes fresco pero agradable para quienes necesiten circular por el AMBA.
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Cómo sigue el tiempo esta semana
El reporte oficial indica que el frío intenso de hoy es solo el comienzo de una transición hacia un clima más templado hacia el cierre del mes.
Martes 28: se mantiene la mañana fría con 9°C pero la tarde repunta hasta los 20°C con cielo algo nublado.
Miércoles 29: será el día de mayor amplitud térmica. La mínima subirá a 13°C y la máxima alcanzará los 23°C, aunque se esperan ráfagas de viento moderadas desde el norte.
Feriado del 1 de mayo: la tendencia indica condiciones estables con sol y marcas térmicas cercanas a los 22°C, ideal para organizar almuerzos al aire libre.
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Cómo estará el clima en la Argentina
- Centro y Buenos Aires: mañana fría, con mínimas bajas y sensación térmica más fresca. Cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, sin lluvias importantes. Tarde fresca.
- Región Pampeana y Cuyo: temperaturas en descenso, ambiente frío en la mañana y fresco durante el día. Algunas zonas con nubosidad variable.
- Norte (NEA y NOA): tiempo más templado que el resto del país, pero con leve descenso térmico. Cielo variable y sin fenómenos relevantes en general.
- Patagonia: la región más fría, con temperaturas bajas, viento en algunas zonas y probabilidad de lluvias o nevadas aisladas en el sur.
En síntesis: se consolida un escenario más frío a nivel país, sin eventos extremos generalizados, pero con mañanas frías y tardes frescas en casi todo el territorio.