El otoño se instaló definitivamente y este lunes 27 de abril marcó un punto de inflexión. Con temperaturas que bajaron de los 7°C en las primeras horas del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe detallado sobre la estabilidad del clima y el regreso gradual del alivio térmico para los próximos días.

​Para lo que resta de la jornada, se espera un cielo despejado con vientos leves del sector oeste. A pesar de la presencia del sol, la máxima no superará los 18°C, consolidando un lunes fresco pero agradable para quienes necesiten circular por el AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy lunes 27 de abril (foto creada con IA)

​Cómo sigue el tiempo esta semana

​El reporte oficial indica que el frío intenso de hoy es solo el comienzo de una transición hacia un clima más templado hacia el cierre del mes.

​Martes 28: se mantiene la mañana fría con 9°C pero la tarde repunta hasta los 20°C con cielo algo nublado.

​Miércoles 29: será el día de mayor amplitud térmica. La mínima subirá a 13°C y la máxima alcanzará los 23°C, aunque se esperan ráfagas de viento moderadas desde el norte.

​Feriado del 1 de mayo: la tendencia indica condiciones estables con sol y marcas térmicas cercanas a los 22°C, ideal para organizar almuerzos al aire libre.

Cómo estará el clima en la Argentina

Centro y Buenos Aires: mañana fría, con mínimas bajas y sensación térmica más fresca. Cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, sin lluvias importantes. Tarde fresca.

Región Pampeana y Cuyo: temperaturas en descenso, ambiente frío en la mañana y fresco durante el día. Algunas zonas con nubosidad variable.

Norte (NEA y NOA): tiempo más templado que el resto del país, pero con leve descenso térmico. Cielo variable y sin fenómenos relevantes en general.

Patagonia: la región más fría, con temperaturas bajas, viento en algunas zonas y probabilidad de lluvias o nevadas aisladas en el sur.

En síntesis: se consolida un escenario más frío a nivel país, sin eventos extremos generalizados, pero con mañanas frías y tardes frescas en casi todo el territorio.