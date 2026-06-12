Marcos Giles quedó en el centro de la escena luego de protagonizar un descuido durante una transmisión en vivo y filtrar accidentalmente un chat privado de WhatsApp con Ángela Torres.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de comentarios a favor de la actriz y cantante.

Qué le planteó Ángela Torres a Marcos Giles

En la conversación que quedó expuesta, Ángela le hacía un reclamo vinculado al tiempo que compartían como pareja.

“Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, le escribió.

Luego Torres agregó: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

Las capturas se multiplicaron en X y otras plataformas, donde gran parte de los usuarios apuntó contra Giles, otros respaldaron con amor a Ángela Torres.

Marcos Giles mostró por accidente el chat con Ángela Torres Por: Captura

Así reaccionó Ángela Torres tras la filtración del chat privado con Marcos Giles

lejos de profundizar la controversia o manifestar enojo públicamente, la integrante de Luzu TV eligió mostrar que la situación no generó una crisis en la pareja.

A través de sus historias de Instagram, Ángela compartió una foto junto a Marcos Giles y le dedicó un mensaje contundente: “Mi amor, te amo mucho”.

La reacción de Ángela Torres tras la filtración del chat privado que expuso Marcos Giles (Foto de Instagram)

El streamer no tardó en responder. Replicó la publicación en sus propias historias y contestó: “Mi ángel”, acompañado por un corazón celeste.

Marcos Giles le responidó a Ángela Torres (Foto de Instagram)

Con ese intercambio público de cariño, Ángela Torres y Marcos Giles dejaron entrever que el error ocurrido durante el stream no afectó su vínculo y que continúan juntos, pese a la repercusión que tuvo la filtración del chat privado en redes sociales.