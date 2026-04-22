Tras varios meses de coqueteo al aire de Nadie Dice Nada, Ángela Torres y Marcos Giles se muestran más felices que nunca.

La pareja confirmó el inicio del vínculo hace nada menos que ocho meses y en las últimas horas celebraron un nuevo aniversario -un nuevo cumplemés-.

En pleno streaming, él se dio cuenta de que era 21 de abril y saludó a su novia por los ocho meses juntos; allí fue que la artista Ángela Torres dejó una frase potente y cariñosa.

Ángela Torres y Marcos Giles celebraron un nuevo mes juntos: “Parece más, ¿no?” | Créditos: Luzu

ÁNGELA TORRES Y MARCOS GILES, OCHO MESES JUNTOS

Al mirar el calendario, Marcos dijo: “¡Eh, 21. Feliz ocho meses! Qué locura, te cambié la vida mal. Dios te dio mucho. Parece más, ¿no?”.

Y Ángela respondió: “¡Felices ocho meses desde que llegaste a mi vida! Sí y no. Nada, se siente nuevo todavía. Pero a la vez, es mucho lo que siento para tan poco tiempo”.