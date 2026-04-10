Ángela Torres abrió las puertas de su hogar. Ubicada en Buenos Aires, su casa se destaca por ambientes amplios y luminosos, donde predominan los tonos neutros, la madera y los objetos personales que aportan identidad a cada rincón.

ASÍ ES EL LIVING DE ÁNGELA TORRES

Uno de los espacios más destacados es el living, donde la actriz apostó por una estética contemporánea. Los muebles de diseño conviven con detalles decorativos que generan una atmósfera relajada y sofisticada, ideal tanto para descansar como para recibir visitas.

La presencia de grandes ventanales permite el ingreso constante de luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud y calidez en todo el ambiente.

La casa de Ángela Torres. Crédito: Instagram

EL VESTIDOR QUE REFLEJA SU PASIÓN POR LA MODA

Sin dudas, el vestidor es uno de los sectores más llamativos de la casa. Amplio y perfectamente organizado, este espacio se convirtió en uno de los favoritos de la artista, donde guarda sus looks y arma sus outfits.

El orden y la distribución no solo cumplen una función práctica, sino que también reflejan su vínculo con la moda y su estilo personal.

La casa de Ángela Torres. Crédito: Instagram

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

La casa también cuenta con espacios pensados para el confort, como un baño en suite y una terraza con vista abierta a la ciudad, ideal para relajarse o compartir momentos al aire libre.

Además, elementos como espejos de cuerpo entero, iluminación cálida y muebles funcionales completan una estética que combina lo moderno con lo acogedor.