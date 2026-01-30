En septiembre de 2025, Ángela Torres se incorporó oficialmente a la programación de Luzu TV, y el tibio shippeo con Marcos Giles no tardó en tomar fuerza. Lo que comenzó como un juego en Nadie Dice Nada terminó convirtiéndose en una historia real frente a miles de espectadores.

Durante el último programa emitido desde Pinamar, Marcos decidió dar un paso más y sorprender a la artista con una propuesta tan romántica como inesperada.

Ángela Torres y Marcos Giles (captura de Luzu TV)

ASÍ MARCOS GILES LE PROPUSO A ÁNGELA TORRES QUE SEA SU NOVIA

Minutos antes de que Luck Ra cerrara la emisión con su música, la pareja tomó protagonismo en la escena. “No lo voy a decir yo, está ahí”, le dijo Marcos a Ángela, mientras señalaba el cielo. En ese momento, una avioneta sobrevoló la playa con un mensaje imposible de ignorar: “Ángela, ¿querés ser mi novia?”.

Totalmente sorprendida y en medio de la euforia de los fanáticos, Torres quedó en shock y sin palabras.

Con humor, Giles retomó la propuesta y descomprimió el momento: “¿Sí o no? ¿Querés ser mi novia? Si es no, me mato”, bromeó, mientras Nico Occhiato sumaba picardía al asegurar que una negativa habría sido “un tremendo clip viral”.

Con el corazón desbordado de emoción, Ángela no dudó en responder: “Sí, me muero de ganas”.

La pareja selló el romántico momento con un beso y, entre gritos y aplausos, la actriz celebró feliz: “¡Estoy de novia!”.