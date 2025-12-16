El canal de streaming Nadie Dice Nada fue escenario de uno de los momentos más comentados de las últimas horas: Ángela Torres y Marcos Giles se besaron en vivo y el video se volvió viral en cuestión de minutos.

Todo sucedió durante una transmisión en la que ambos compartieron charla y risas junto al equipo del programa. Es que la tensión y química entre ambos se siente desde hace meses y cada vez que compartían pantalla el público seguidor pedía ‘el beso Margelita’.

Ángela Torres y Marcos Giles se besaron en Nadie Dice Nada (Foto: captura de Luzu Tv).

Davo Xeneize, el streamer futbolero invitado al programa de Nicolás Occhiato, fue quien tomó riendas en el asunto y simuló una boda en vivo, en la que él era el cura que los casaba: “Yo quiero hacer una actuación en la cual Marquitos se esté casando con Angelita. Yo soy el cura que los casa y quiero que esa actuación termine con un beso Margelita”.

EL MOMENTO DEL BESO ENTRE ÁNGELA TORRES Y MARCOS GILES EN NADIE DICE NADA

Tras escuchar la propuesta de Davo Xeneize, Marcos Giles dijo sorprendido: “¿Pero un beso en la boca? No, no hay chance. No lo agrandemos mucho. Te dije ayer que no, gordo. Beso en la boca es un montón“.

“Un montón es esta perfo, yo pensé que tenías ganas de darme un beso. Yo estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo”, respondió por su parte Angela y el streamer retrucó picantísimo: “Pero demos un beso real en la realidad, que también me lo viene negando. ¿Por qué el primer beso va a ser expuesto?" .

Después de otra negativa, llevaron adelante la falsa boda con un amigo actor del streamer, Teo, y antes de dar el sí, Marcos apareció en escena para impedir el casamiento. "Cuando te veo, se me explota el pecho, por favor" , le dijo él, siguiendo la corriente a esta novela de amor virtual que armaron en pleno vivo y ella le contestó: “A mí también”. Fue entonces cuando se besaron sin parar.

