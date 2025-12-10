Los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles volvieron a tomar fuerza después de que Pochi, la panelista de Puro Show, compartiera en sus redes una foto que rápidamente se volvió viral.

En la imagen se los ve sentados juntos en las tribunas del Estadio Vélez, compartiendo mate y con una evidente complicidad que no tardó en despertar sospechas.

La cantante, que fue telonera de Shakira, aparece relajada al lado del joven, quien se muestra muy cómodo a su lado, en una escena que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad.

“#LaNoNoticia: Ángela Torres tomando mate con, entiendo, Marcos, en Vélez. Ella es telonera de Shakira”, escribió la panelista del programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, en sus historias de Instagram.

Pero esta no es la primera señal que alimenta versiones. Hace apenas unas semanas, Marcos había tenido un gesto que dio mucho que hablar: le regaló flores a Ángela durante la transmisión en vivo del programa de streaming Nadie Dice Nada, sorprendiendo a todos en el estudio y dejando picando la duda sobre la naturaleza del vínculo.

¿Qué pasa entre Ángela Torres y Marcos Giles?

RUSHERKING REVELA INSÓLITOS DETALLES DE SU RUPTURA CON ÁNGELA TORRES

Luego de semanas de especulaciones y versiones cruzadas sobre su separación de Ángela Torres, Rusherking decidió ponerle palabras al escándalo y contar su versión de los hechos.

En una nota que dio al programa Sálvese Quien Pueda, el músico santiagueño sorprendió con una fuerte confesión sobre cómo vivió el fin de su relación y cómo reaccionó cuando su ex lo tildó de “tacaño”: “Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron, menos en público”, comenzó diciendo el joven.

“Obviamente, me veía en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderme de algo que no soy”, reconoció Rusher, dejando en claro que las declaraciones de Ángela lo afectaron.

Filtraron polémicos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram (Imágenes virales en redes sociales)

Fiel a su estilo directo, el cantante fue más allá y aclaró: “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy una persona que está escatimando, y la gente que me conoce lo sabe”.

Pero el descargo no terminó ahí. Rusherking apuntó directamente contra su ex: “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso. No me cabió que después no se hizo cargo de lo que había dicho”, disparó, visiblemente molesto.

Finalmente, reveló que intentó comunicarse con la actriz para aclarar la situación, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”.