Las declaraciones de Ángela Torres sobre cómo tuvo que adaptarse al excéntrico nivel de vida de un exnovio adinerado afectaron a Rusherking, y ahora que el cantante abrió un local de pastas en Palermo contó cómo siguió el escándalo.

“Cada uno es libre de contar lo que quiera”, comenzó fastidiado por tener que retrotraerse a la polémica.

“Me shockeó quizás la forma en la que se manejó el tema, porque se me hizo quedar como si yo fuese un cul... que estoy pidiéndole a la otra persona que gaste plata, o que se adapte a mi estilo de vida”, enfatizó en una nota con Intrusos.

Ángela Torres contra Rusherking.

Así se defendió Rusherking de las acusaciones de Ángela Torres

“De hecho es todo lo contrario. Cada vez que tengo un viaje, un compromiso, un videoclip, tengo que ir a otro lugar, siempre incluyo a mis parejas, me gusta estar acompañado, me gusta incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio”.

Rusherking abrió su nuevo restaurante en Palermo y habló de todo con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Quizás sí me dolió un poco porque se malinterpretó, porque realmente no es así, la gente que me conoce sabe que soy recontra transparente y cuando estoy enamorado lo doy todo”, se floreó.

Rusherking y Ángela Torres. Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

La reacción de Ángela Torres cuando Rusherking le reclamó por decir que era tacaño

“Le mandé un mensaje y no me contestó”, reveló.

Lejos de interpretarlo como un desaire, para Rusherking se trató de una sutil forma de Ángela Torres de admitir que no fue completamente honesta: “Para mí no me ignoró. Se dio cuenta que flasheó y bueno... Así es la vida”.