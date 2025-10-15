Nacho Castañares rompió el silencio sobre los rumores de romance con Ángela Torres.

El ex Gran Hermano habló por primera vez sobre las versiones durante su stream Fuera de Joda, luego de asistir a un show de la cantante y de que un posteo suyo generara especulaciones amorosas en las redes.

Nacho Castañares negó romance con Ángela Torres (Foto: captura del stream Fuera de Joda)

QUÉ DIJO NACHO CASTAÑARES DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON ÁNGELA TORRES

Según Nacho, todo se trató de un malentendido: “La fuimos a ver el otro día al show y yo tiré un tweet que después borré”.

“¿Por qué lo borré? Porque dije: ‘Se va a entender como no quería que se entienda’. Realmente no fue por eso, fue por el momento, pero no para dar a entender nada. Fue meramente por un hecho artístico de la persona".

“Subí la historia porque me llevo bien, pero la gente podía entender el tweet para cualquier lado y lo borré”, aseguró Nacho en el stream de Telefe.

El ex GH aclaró además que la relación con la actriz es solo de amistad: “No hay romance con Ángela Torres. Pegamos buena onda esa vez que vino acá, después hablamos un poco por cosas, pero nada más. Estoy soltero”.

