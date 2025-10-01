Ángela Torres no se guardó nada y dejó a todos boquiabiertos en una entrevista en el canal de streaming Luzu TV. La cantante y actriz contó detalles íntimos sobre el final de su relación con Rusherking y confesó una actitud que generó revuelo en las redes sociales.

Durante la charla en Nadie Dice Nada, la artista relató cómo vivió el día en que se separó del músico santiagueño. Sin rodeos, lanzó: "Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“.

Ángela Torres en Nadie Dice Nara (Foto: captura de Luzu TV).

La artista no solo reconoció que lo hizo “a propósito”, sino que remarcó el impacto que sabía que iba a tener en su ex pareja: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh".

EL TRASFONDO DE LA RUPTURA Y LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

La declaración de Ángela Torres no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambos artistas. Muchos destacaron la sinceridad brutal de la cantante, mientras que otros se sorprendieron por la crudeza de sus palabras.

“El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”, comentó un usuario, mientras que otro expresó: “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”.

