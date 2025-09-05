Cuando Ángela Torres contó que "vivía fingiendo que era millonaria" como Rusherking, que “hacía los mismos gastos”, pero que se separó y quedó “seca”, el rapero salió a cruzarla en X acusándola de pasearse por los medios ventilando intimidades, y ahora la hija de Gloria Carrá volvió a la carga.

“Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja así que no es mi mundo”, se despachó contra Thomas Nicolás Tobar.

Ahí marcó la cancha: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra”.

Ángela Torres contra Rusherking.

“No terminamos mal”, sino que “se terminó el amor”

Las chicanas a Rusherking

Entonces, aclaró que lo que dijo en el aire de Nadie dice nada fueron “chistecitos del aire” y que estaba hablando de ella y “haciendo una reflexión” sobre la economía, al tiempo que “no era la intención dejarlo como rata”.

“No me molesta que hable, lo que él sienta lo respeto, no guardo rencores ni remordimientos. Le deseo lo mejor”, enfatizó un tanto sarcástica.

“Habría que preguntarle a él si guarda rencor...”, cerró sugestiva.