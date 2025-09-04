El dato de que Rusherking estaría iniciando un romance con Martina Pereyra lo lanzó Fernanda Iglesias, quien pocas veces le pifia al chimento, y Ciudad se comunicó con la ex Gran Hermano.

Según la periodista de Puro Show, el coqueteo se dio a través de Instagram con intercambios de likes, aunque fue el Thomas Nicolás Tobar quien habría dado el primer paso para pasar de la virtualidad a la realidad.

Lo cierto es que por estas horas, ni Martina sigue al cantante, ni el ex de la China Suárez y Ángela Torres es follower de la modelo.

Martina Pereyra, ¿la nueva novia de Rusherking? (Foto: @pereyramar_)

Claro que quizá cuidan las formas para cuidar las apariencias... O lo que fue ya no sigue... Más cuando la propia Iglesias bromeó con que a Rusher lo apodan el mago ya que “echa un polvo y desaparece”.

Qué dijo Martina Pereyra a Ciudad sobre Rusherking

Consultada por el rumor de affaire con Rusherking, la respuesta de Martina Pereyra a Ciudad fue sorpresiva.

-¿Estás empezando una relación con Rusher?

-No lo conozco.

-¿Pero jamás se cruzaron personalmente?

-Lo vi en el evento de Sarkany una vez y ni siquiera lo saludé.

-¿Tenés amigos en común con él?

-No, nada.

-¿Estás en pareja con otra persona?

-No. Tampoco. Estoy solterísima.