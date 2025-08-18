A dos años de haberse separado de la China Suárez, Rusherking participó de un stream, y Goncho, el conductor, lo mandó al frente con una escandalosa pregunta que le hizo un amigo sobre su ex pareja.
Goncho contó que “El Duende”, un conocido en común, le preguntó en un asado a Rusherking si la China “hacía cosas a cambio de plata”.
El cantante se rió tras la inesperada consulta, que ocurrió en pleno stream.
Más sobre este tema
LA PREGUNTA A RUSHERKING SOBRE LA CHINA SUÁREZ: “¿A CAMBIO DE DINERO HACE ALGUNAS COSAS?”
Goncho: -Una persona te pregunta por una ex pareja. Hoy, una chica que vive en Turquía, y te pregunta si esa persona dentro de la República Argentina…
Rusher: -Lo estás contando muy suave, ¡y es buenísimo!
Goncho: -Sí. Te preguntaron si esa persona es la que, a cambio de dinero, hace algunas cosas, más grande que Argentina.
Rusher: -Sí, me lo tiró así, sin tanto “biri biri”…
Goncho: -Todos dijimos: “¿Eh?”. Y el Duende, muy borracho, nos dice: “No me suelten la mano ahora”.
Rusher: -Todos se levantaron de la mesa. Yo no había caído a esos asados hace un año. El Duende me parece un capo…
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.