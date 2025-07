Al día siguiente de lanzar su primer álbum, No me olvides, Ángela Torres visitó el stream de Martín Cirio y no solo habló de música. La artista se refirió a su ex, Rusherking, y confirmó en primera persona que fue la China Suárez quien la bloqueó en Instagram.

¿La razón? En 2023, el cantante puso fin a su noviazgo con Eugenia Suárez. A fines de ese año, Rusher fue visto por primera vez con Ángela, y la China se enojó con su colega, acusándola de no tener códigos.

Desdramatizando que la China la haya bloqueado en redes, Ángela Torres habló con humor del tema con Martín Cirio.

Ángel Torres pasó por el stream de Martín Cirio.

ÁNGELA CONFIRMÓ QUE LA CHINA SUÁREZ LA BLOQUEÓ EN INSTAGRAM Y LE HIZO UN PEDIDO

Martín Cirio: -¿Es verdad que la China te había bloqueado?

Ángela Torres: -Me bloqueó la China, che.

Martín: -¿Te desbloqueó?

Ángela: -Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada. ¡Es terrible!

Martín: -¿Pero seguís bloqueada?

Ángela: -Te juro que estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contendio. ¿Por qué me dejás afuera?

Martín: -Ahora se viralizó un video de Icardi.

Ángela: -No vi nada. Yo ya estoy un poco perdida. Es larga la novela esa.

Martín: -Es larga...

