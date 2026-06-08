Lo que comenzó como un descuido terminó convirtiéndose en una situación de alto riesgo y en una sanción ejemplificadora. Un turista que visitaba las Cataratas del Iguazú protagonizó una escena tan peligrosa como inesperada al arrojarse hacia una zona de fuerte correntada para recuperar un celular que se le había caído durante el recorrido.

El hecho ocurrió el sábado en el sector brasileño del parque y fue registrado por otros visitantes que no podían creer lo que estaban viendo. En las imágenes que rápidamente se viralizaron se observa cómo el hombre sobrepasa las medidas de seguridad, se cuelga de una pasarela y desciende hacia una zona cercana al agua para intentar alcanzar el dispositivo.

LA DECISIÓN DEL PARQUE TRAS LA TEMERARIA MANIOBRA

La acción encendió las alarmas entre los presentes y obligó a intervenir al personal de seguridad y a los bomberos civiles que patrullan permanentemente los senderos y pasarelas de acceso a la Garganta del Diablo.

Una vez controlada la situación, la administración del parque actuó con firmeza. A través de un comunicado oficial, informó que el visitante fue acompañado hasta el final del recorrido y posteriormente expulsado del predio por incumplir las normas de seguridad.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, indicaron las autoridades.

Además, recordaron que está estrictamente prohibido trepar, sentarse o sobrepasar las barandas instaladas en el recorrido turístico, incluso cuando el objetivo sea recuperar objetos personales.

LAS REGLAS QUE EL TURISTA IGNORÓ EN LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ

Desde la administración explicaron que todos los visitantes reciben indicaciones específicas antes de ingresar a los circuitos turísticos.

Entre esas recomendaciones figura un protocolo claro para los casos en que algún objeto caiga al río o a sectores cercanos a los saltos de agua. En esas situaciones, los turistas deben informar al personal del parque para que los equipos especializados evalúen si es posible recuperarlo.

Video: un turista se tiró al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular. (Foto: Captura G1)

Las autoridades remarcaron que intentar hacerlo por cuenta propia no solo pone en riesgo la vida de quien realiza la maniobra, sino también la de los rescatistas que eventualmente deban intervenir.

“Esta medida es fundamental para preservar la integridad de los profesionales que participan en las operaciones de rescate y para garantizar la seguridad de los demás visitantes”, señalaron.

LA ADVERTENCIA DE LAS AUTORIDADES

Aunque el episodio ocurrió en territorio brasileño, fuentes vinculadas a la administración argentina de las Cataratas del Iguazú también aprovecharon para reforzar la importancia de respetar las normas de seguridad dentro del parque.

Según explicaron, el recorrido por las pasarelas exige responsabilidad permanente debido a la cercanía con los saltos de agua y a las condiciones naturales del entorno.

Además, recordaron que no se debe alzar a los niños sobre las barandas ni realizar acciones que puedan comprometer la seguridad propia o la de terceros.