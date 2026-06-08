Lejos de las producciones de moda y las publicaciones en redes sociales, Juana Tinelli encontró en el streaming un espacio para mostrarse tal como es. En una de sus últimas transmisiones, la influencer decidió abordar uno de los temas que más comentarios genera sobre su figura: su trabajo y la forma en que construyó su independencia económica.

Cansada de las críticas que recibe desde hace años, la hija de Marcelo Tinelli aprovechó el contacto directo con sus seguidores para responder a quienes aseguran que vive gracias a la fama de su familia y no trabaja.

JUANA TINELLI ASEGURÓ QUE SE MANTIENE SOLA DESDE LOS 16 AÑOS

Durante la transmisión, la joven fue contundente al referirse a su situación económica y dejó en claro que se siente orgullosa de haber construido su propio camino.

“Soy una persona que está muy orgullosa y que se mantiene sola desde los 16 años económicamente. Lo digo porque es mi stream y porque lo quiero decir. Me cansé de que digan ‘esta piba no labura, esta piba no hace nada’”, expresó.

Al mismo tiempo, reconoció que su historia está atravesada por privilegios que no todas las personas tienen y admitió que llevar el apellido Tinelli le abrió puertas en distintos ámbitos.

“Está bien, subiendo TikToks y bueno, esa es la vida que me tocó, no elegí otra”, afirmó.

Crédito: Instagram

“Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades porque sí, obvio, tener un apellido me las abrió. ¿Me voy a quedar culpándome en mi cama? No, lo voy a aprovechar, es así”, sentenció.

LA REFLEXIÓN DE JUANA TINELLI SOBRE CRECER BAJO LA EXPOSICIÓN PÚBLICA

En otro tramo del stream, Juana también se refirió a los efectos que tuvo en su vida haber crecido frente a las cámaras desde muy pequeña.

“Es difícil porque no conozco otra cosa, nací siendo expuesta”, comentó al responder preguntas de sus seguidores.

“No creo que esté para nada bueno. Siento que te hace crecer un poco más de golpe, pero porque te hace generar conciencia de cómo te observan”, reflexionó.