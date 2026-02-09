Este domingo Juanita Tinelli (23) confirmó su romance con el influencer fitness y streamer Tomás Mazza (25) y en las últimas horas se conoció qué opina Marcelo Tinelli respecto a esta relación, a tres meses del escándalo que sacudió a su clan familiar.

Ya reconciliada con su padre, Juanita se hizo eco de los rumores que la relacionaban con Mazza y eligió la plataforma Kick, donde su pareja hace streaming para blanquear esta nueva relación.

Fotos: capturas streaming Kick Tomás Mazza

Si bien varios recortes de la transmisión se viralizaron con el correr de las horas, uno de estos fragmentos llamó poderosamente la atención y en el mismo se ve a Mazza dándole un beso a Juanita sin dejarla hablar, justo antes de terminar con la transmisión.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI AL ROMANCE DE SU HIJA JUANITA Y TOMÁS MAZZA

Tras el streaming, el periodismo fue en busca de la palabra de Marcelo, y el primero en llegar fue Juan Etchegoyen. “Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones? Besos. Que viva el amor”, le escribió en X el conductor de Mitre Live.

Marcelo Tinelli habló del romance de Juanita con el influencer Tomás Mazza (Foto: X/ Twitter @cuervotinelli) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, dijo Marcelo, muy correcto, acompañando la frase con un corazón rojo. El conductor evitó ahondar en los asuntos de su hija tras los malos momentos vividos hace unos meses, cuando ella recibió una amenaza de muerte dirigida a él.

Juanita y Tomás se conocieron hace algunas semanas, pero recién este domingo oficializaron su relación frente a sus seguidores. El influencer se animó a bromear con la diferencia de altura entre él y ella, que le supuonía un obstáculo para conquistar a la modelo, cosa que finalmente nunca ocurrió.

