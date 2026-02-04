Juanita Tinelli inició una guerra mediática contra Yanina Latorre que este miércoles sumó un nuevo capítulo. Todo arrancó cuando la hija de Marcelo Tinelli compartió un video en el que habló de la panelista y dejó varias frases picantes que no pasaron desapercibidas.

En el video, Juanita intentó bajarle el tono al conflicto, pero terminó lanzando dardos: “No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de… o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto”.

Sin embargo, la modelo fue más allá y apuntó al vínculo de Latorre con su familia. “Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de ‘Esta chiquita está enferma’, ‘Esta chiquita está mal de la cabeza’… igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro… si tenés mi teléfono”, señaló.

ESCÁNDALO ENTRE YANINA LATORRE Y JUANITA TINELLI: CHATS, REPROCHES Y ACUSACIONES

La reacción de Yanina Latorre no tardó en llegar y fue letal. Desde sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese quien pueda contestó: “No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos”.

Lejos de quedarse ahí, Yanina fue más filosa y recordó: “Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex”.

En otro mensaje, la panelista redobló la apuesta y lanzó: “Igual si dijo lo del padre… ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia”.

