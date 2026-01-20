Juanita Tinelli volvió a marcar tendencia en redes sociales con un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
La modelo decidió renovar su imagen. Sí, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles pasó por la peluquería y apostó por un flequillo que transformó por completo su estilo.
A través de su cuenta de Instagram, Juanita mostró el resultado final y rápidamente cosechó miles de reacciones. En la imagen más reciente, se la ve con el cabello largo y oscuro, pero con un flequillo desmechado que enmarca su rostro y le aporta un aire más moderno y sofisticado.
El contraste con su look anterior es evidente: hasta ahora, la hija de Marcelo Tinelli llevaba el pelo largo, parejo y despejado del rostro, una impronta más clásica que venía sosteniendo desde hace tiempo.
Con este cambio, Juanita se animó a un giro sutil pero contundente, que realza sus facciones y refuerza su estilo personal.
LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI AL CAMBIO DE LOOK DE JUANITA
“Qué bomba, mi Pebe hermosa”, comentó Marcelo Tinelli en la publicación, junto a emojis de corazones y bombitas.
El mensaje del conductor fue solo uno de los más de 200 comentarios que recibió el posteo, que además superó los 32 mil likes.