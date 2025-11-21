Ganó el amor. Marcelo Tinelli le dedicó un profundo mensaje a su hija Juanita por su cumpleaños, acompañado de conmovedoras fotos juntos, y la reacción de ella lo emocionó en medio de la fuerte distancia que hoy mantienen padre e hija.

MARCELO TINELLI LE DEDICÓ UN MENSAJE LLENO DE AMOR A JUANA POR SU CUMPLEAÑOS

“Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo”, comenzó escribiéndole el conductor a la modelo en el posteo que compartió en Instagram.

Lejos de los enojos y las peleas, Tinelli siguió nostálgico: “Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida”.

“Todavía te recuerdo muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”, agregó.

Y citó una frase que refleja el duro momento que atraviesan como familia: “Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”.

Marcelo Tinelli le dedicó un emotivo mensaje a su hija Juanita (Instagram)

LA CONMOVEDORA RESPUESTA DE JUANA TINELLI A SU PAPÁ

Al ver el afectuoso mensaje de su padre en redes, Juanita no dudó en responderle en la misma sintonía: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy”.

“Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia jamás”, aclaró la joven.

Y cerró con una fuerte declaración de amor filial: “La Juana que soy hoy tiene muchísimo de vos. Eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”.

Tras leer las conmovedoras palabras de su hija, Marcelo le respondió: “Te amo infinito, mi vida. Me emociona todo lo que me decís, mi amor”.