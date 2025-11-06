A pocos días de que Juanita Tinelli hiciera público su miedo por las amenazas de muerte recibidas y expusiera su pelea con su padre Marcelo, las internas del clan Tinelli salieron a la luz con fuerza y se llevaron puestas a más de un integrante de la familia.

En ese contexto, Cande Tinelli sorprendió con una fuerte reacción en redes al hacerse eco de un posteo que realizó su mamá, Soledad Aquino, y disparó contra Paula Robles y Guillermina Valdés, a quienes no nombró directamente, pero sí dejó en evidencia.

Primero, Aquino reapareció en escena con una súplica pública para Marcelo en Instagram: “Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática. Te lo suplico”.

Y agregó: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes. Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”.

Soledad Aquino le hizo un contundente pedido a Marcelo Tinelli y Cande reaccionó picante

La explosiva reacción de Cande Tinelli contra Guillermina Valdés y Paula Robles

A los pocos minutos de la publicación de su madre, Cande lanzó un picante comentario, sin hacer mención explícita ni a Paula ni a Guillermina, pero apuntando claramente contra ambas.

“La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, sentenció Cande, orgullosa de Soledad y lanzando un dardo directo al resto.

Soledad Aquino le hizo un contundente pedido a Marcelo Tinelli y Cande reaccionó picante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.