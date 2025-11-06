A menos de una semana de que Juanita Tinelli hiciera público su dolor y miedo por las amenazas de muerte que recibió, además de exponer su pelea con su padre, Marcelo, las internas del clan Tinelli volvieron a salir a la luz con fuerza.
Soledad Aquino, primera esposa del conductor y madre de Candelaria y Micaela Tinelli, habló con los medios, puso en duda la palabra de Juanita y lanzó críticas hacia Paula Robles.
Tras esa polémica, Aquino había optado por el silencio, pero este jueves reapareció con un contundente posteo en Instagram, acompañado de un mensaje directo a Marcelo.
“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática. Te lo suplico”, escribió junto a una foto familiar retro.
Y agregó: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes. Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”.
La explosiva reacción de Cande Tinelli contra las ex de su papá
A los pocos minutos de la publicación de su madre, Cande dejó un comentario filoso, sin mencionar directamente a Paula Robles ni a Guillermina Valdés, pero apuntando de manera implícita hacia ellas.
“La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, escribió la cantante, dejando entrever su postura y defendiendo a Soledad Aquino.
