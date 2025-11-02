Este sábado, Juanita Tinelli hizo un contundente posteo en sus redes sociales denunciando una amenaza de muerte que recibió en su celular y que se extendió a toda la familia que formó Marcelo Tinelli a lo largo de más de tres décadas.

En Infama presentaron un documento que establece la entrega del botón antipánico para la joven el jueves pasado y contaron que ni bien la joven de 22 años recibió la amenaza fue con su madre, Paula Robles, y su padre al Ministerio Público Fiscal a realizar la denuncia.

Juanita y Marcelo Tinelli (Fotos: redes sociales).

“Lo que voy a decir como primicia es que la amenaza es para toda la familia y mañana empieza un operativo de seguridad para todos los integrantes de la familia Tinelli”, reveló Laura Ubfal en el ciclo de América.

“Esto es gravísimo, y es una persona conocida de la familia. La persona que hace la amenaza, según el dato que tengo y no puedo revelar, alguien cercano, conocido, a través del teléfono de Juana, amenaza a toda la familia”, agregó Ubfal.

“Esta es la realidad. No hay interna de hermano, no hay nada de todo lo que se habló. Acá es alguien externo, cercano, y no pueden creerlo”, señaló Ubfal, que más tarde recibió una autorización para brindar más datos mientras Marcela Tauro hablaba con Luis Ventura al aire.

Foto: Instagram

“Ella hablaba de no estar de acuerdo con las decisiones de su padre en los últimos años”, dijo Ventura, y Ubfal agregó: “Tengo el dato: viene por el lado del fútbol”. Esto dio pie a que Ventura recordara cómo quedó la imagen del conductor, ex presidente de San Lorenzo, tras las últimas gestiones tanto suyas como de su exsocio Matías Lammens.

