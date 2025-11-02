Este sábado, Juanita Tinelli hizo un contundente posteo en sus redes sociales denunciando una amenaza de muerte que recibió en su celular y que se extendió a toda la familia que formó Marcelo Tinelli a lo largo de más de tres décadas.
En Infama presentaron un documento que establece la entrega del botón antipánico para la joven el jueves pasado y contaron que ni bien la joven de 22 años recibió la amenaza fue con su madre, Paula Robles, y su padre al Ministerio Público Fiscal a realizar la denuncia.
“Lo que voy a decir como primicia es que la amenaza es para toda la familia y mañana empieza un operativo de seguridad para todos los integrantes de la familia Tinelli”, reveló Laura Ubfal en el ciclo de América.
Leé más:
REVELARON DE DÓNDE VIENEN LAS AMENAZAS A MARCELO TINELLI Y SU FAMILIA
“Esto es gravísimo, y es una persona conocida de la familia. La persona que hace la amenaza, según el dato que tengo y no puedo revelar, alguien cercano, conocido, a través del teléfono de Juana, amenaza a toda la familia”, agregó Ubfal.
“Esta es la realidad. No hay interna de hermano, no hay nada de todo lo que se habló. Acá es alguien externo, cercano, y no pueden creerlo”, señaló Ubfal, que más tarde recibió una autorización para brindar más datos mientras Marcela Tauro hablaba con Luis Ventura al aire.
“Ella hablaba de no estar de acuerdo con las decisiones de su padre en los últimos años”, dijo Ventura, y Ubfal agregó: “Tengo el dato: viene por el lado del fútbol”. Esto dio pie a que Ventura recordara cómo quedó la imagen del conductor, ex presidente de San Lorenzo, tras las últimas gestiones tanto suyas como de su exsocio Matías Lammens.
Leé más:
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.