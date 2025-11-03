Juanita Tinelli expuso la fuerte interna familiar del clan Tinelli tras denunciar que recibió amenazas que afectaron profundamente su vida y su vínculo con su familia.

Según confirmaron en Puro Show, la joven está fuertemente distanciada de su hermana Cande, mientras mantiene un trato más cercano con Mica Tinelli.

La modelo se distanció de su padre, Marcelo Tinelli, a quien incluso dejó de seguir en Instagram, y se refugió en su madre, Paula Robles.

Juanita Tinelli hizo un extenso descargo en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanitatinelli).

Juanita Tinelli hizo un extenso descargo en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanitatinelli).

En este contexto, Carolina Molinari amplió la situación en el programa de eltrece: “Hace una semana me llegó una información de que Juana estaba peleada con el papá”.

“A raíz de esto, Cande también se distanció de Juana. Ahora, Marcelo la empezó a seguir a Juana en Instagram, pero Juana a él no”, apuntó la panelista.

“El conflicto familiar es grande. Juana tampoco sigue a Cande”, agregó Molinari.

Pampito completó: “Juana con Cande no se hablan. No tienen hoy ningún vínculo. Están peleadas. Con Mica, en cambio, está mejor la relación”.

Juana Tinelli denunció amenazas de muerte (eltrece)

Qué denunció Juana Tinelli: la causa de su alejamiento de su papá y de Cande

Días atrás, Juanita realizó un contundente posteo en sus redes sociales denunciando una amenaza de muerte que recibió en su celular, la cual se extendía a toda la familia Tinelli.

Tras recibir la amenaza, Juana se acercó a su madre, Paula Robles, y Marcelo Tinelli efectuó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. A la joven le otorgaron un botón antipánico y se inició un operativo de seguridad para toda la familia.

Según Laura Ubfal, la persona responsable de la amenaza sería “alguien externo, cercano” y conocido de la familia, cuyo motivo estaría vinculado al ámbito del fútbol y a decisiones recientes de Marcelo Tinelli, posiblemente relacionadas con su rol como expresidente de San Lorenzo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.