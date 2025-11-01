Marcelo Tinelli publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un comunicado en el que hizo referencia a la denuncia que realizó su hija Juanita por las amenazas de muerte que recibió: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, agregó sobre el sujeto que la amedrentó.

Y sobre los dichos de la joven de 22 años respecto a las decisiones que fue tomando su padre, el conductor aclaró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Marcelo Tinelli publicó un comunicado tras el posteo de Juanita (Foto: Instagram/@marcelotinelli).

Al final, el empresario pidió respeto a su familia ante los hechos: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

EL POSTEO DE JUANITA TINELLI EN EL QUE REVELÓ QUE FUE AMENAZADA DE MUERTE

Juanita Tinelli publicó un extenso descargo en sus redes sociales esté sábado en el que denunció que fue amenazada de muerte. La denuncia la radicó en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal y le dieron un botón antipánico según informó Laura Ubfal.

Juanita Tinelli hizo un extenso descargo en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanitatinelli).

