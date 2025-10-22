Durante años, Marcelo Tinelli fue señalado por reproducir actitudes sexistas en televisión, especialmente en el histórico ShowMatch, donde las participantes debían soportar momentos incómodos como el recordado “corte de polleras”. Sin embargo, esta semana, el conductor se convirtió —por primera vez— en protagonista del mismo tipo de situación, pero con un giro humorístico y reflexivo.

En el stream “Estamos de Paso”, donde comparte equipo con Carla Conte, una de sus críticas más duras en temas de género, Tinelli fue sorprendido por sus compañeras en pleno programa. “Checha”, una de las panelistas, apareció con una tijera en mano dispuesta a cortar su pantalón, replicando el clásico juego del pasado.

Entre risas, Tinelli aceptó el desafío y lanzó una frase con su característico tono pícaro: “Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera.”

Finalmente, el conductor terminó con unos shorts improvisados, mientras el estudio estallaba en carcajadas y Carla Conte celebraba la “venganza simbólica” por todas las mujeres que alguna vez vivieron aquel momento en el Bailando.

EL MEA CULPA DE MARCELO TINELLI

Años atrás, el propio Tinelli reconoció sentirse avergonzado al ver esos fragmentos de su programa: “Me parece que hay un cambio cultural grande que excede la televisión. Hay un movimiento mundial de igualdad de género y creo fervientemente en eso.”

El conductor, sin embargo, también pidió poner en contexto esas producciones televisivas: “Juzgar un programa como el nuestro, con el humor de hace 10 o 20 años, es injusto. Es como mirar los programas de Olmedo y criticarlos con la mirada de hoy.”