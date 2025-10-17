Marcelo Tinelli volvió a dejar en claro que su historia con Milett Figueroa está más viva que nunca. Luego de varios días de rumores y una breve separación, el conductor decidió expresar su amor por la modelo peruana con una nueva declaración en redes.

A través de su cuenta de Instagram, Tinelli publicó una serie de fotografías en las que se lo ve abrazado y sonriente junto a Milett. Las imágenes, acompañadas por la canción Para siempre de Benjamín Amadeo, fueron el escenario elegido para una dedicatoria cargada de emoción.

“Te voy a amar cada día de mi vida, entre risas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera…”, escribió el conductor, en un texto que rápidamente se volvió viral.

Marcelo Tinelli volvió a declararse a Milett Figueroa: “Te voy a amar por siempre” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

MARCELO TINELLI DEDICÓ TIERNAS PALABRAS A MILETT FIGUEROA

La publicación llega poco después de que ambos confirmaran su reconciliación, tras una separación que el propio Tinelli había anunciado durante una transmisión de su ciclo Estamos de paso.

Aquel episodio había alimentado especulaciones sobre una posible ruptura definitiva e incluso teorías sobre una estrategia mediática. Sin embargo, los protagonistas se encargaron de disipar las dudas y volvieron a mostrarse juntos, esta vez con más cercanía que nunca.

En los últimos días, Milett y Marcelo compartieron momentos de intimidad y trabajo durante las grabaciones de Los Tinelli, el reality que muestra la vida cotidiana del clan familiar. Según fuentes cercanas a la pareja, la modelo viajó especialmente a Buenos Aires para acompañar al conductor en esta nueva etapa, una decisión que habría fortalecido el vínculo entre ambos.