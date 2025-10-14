Luego de una fuerte crisis, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Perú este 12 de octubre. La pareja está en Cusco para grabar un tramo del reality “Los Tinelli”.

Apenas puso un pie en tierra cusqueña, Tinelli fue recibido con entusiasmo por los pobladores, que lo invitaron a participar de una danza tradicional.

Lejos de esquivar la propuesta, el presentador se sumó al ritmo de los tambores y las quenas, demostrando su carisma y buen humor. Mientras tanto, Milett observaba la escena entre risas y aplausos, orgullosa de compartir con él una parte de sus raíces peruanas.

Marcelo Tinelli y Milett viajaron a Cusco y bailaron la danza típica en la calle: el desopilante video | Créditos: Canal N

TINELLI Y MILETT BAILANDO EN PERÚ

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios celebraron la espontaneidad del conductor. “Se animó a bailar como uno más, y hasta lo hizo bastante bien”, comentó uno de los músicos presentes.

Tinelli, fiel a su estilo, también bromeó sobre su improvisada participación: “Me sacaron a danzar y creo que no lo hice tan mal”, dijo entre risas.

La visita forma parte de una nueva etapa de grabaciones del reality familiar, que recorrerá distintos puntos del Valle Sagrado de los Incas, incluyendo Ollantaytambo y Machu Picchu. Antes de continuar el viaje, Tinelli conversó con la prensa local y se mostró encantado por el recibimiento. “Estoy feliz y emocionado. Pensé que me iba a afectar la altura, pero me siento perfecto. La gente nos trató con un cariño enorme”, expresó.