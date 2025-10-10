Marcelo Tinelli está siempre atento a su aspecto físico y diferentes cuidados. Esta vez, mostró qué tratamiento estético se realizó.

El conductor y empresario publicó en su cuenta de Instagram un video para exhibir de qué modo cuida su piel.

Allí se lo ve acostado en una camilla, relajado y a disposición de una profesional de la salud del consultorio de Java Jeiman.

MARCELO TINELLI: ASÍ SE CUIDA LA PIEL

En el video publicado, Marcelo Tinelli mostró el tratamiento al que se sometió: es con radiofrecuencia y ultrasonido para mejorar la hidratación.

En un tramo, el conductor le consultó a la especialista cómo lo veía y ella destacó que encontraba la piel de su rostro en muy buen estado.