Milett Figueroa y Marcelo Tinelli atraviesan un gran momento sentimental, y así lo demuestran en sus redes sociales. En las últimas horas, la modelo compartió una serie de tiernas fotos junto al conductor, dejando en claro que el romance sigue más firme que nunca.

En una de las imágenes, Milett se mostró junto a Tinelli disfrutando de una cena en un reconocido restaurante de Puerto Madero: “Después de nuestro respectivo pisco sour”, escribió la modelo, revelando la complicidad que comparten.

Pero eso no fue todo: poco después, Milett publicó otra postal de Marcelo dentro del auto, sonriente y relajado, acompañada de un pícaro mensaje que encendió las redes: “Él es muy potro y a mí me gusta tomar fotos @marcelotinelli”, expresó, dejando ver su costado más romántico.

Foto: Captura de Instagram Stories (@milett) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, Milett y Tinelli siguen demostrando que su relación se afianza día a día, lejos de los rumores de crisis y más cerca que nunca, entre cenas románticas y dulces palabras.

Foto: Captura de Instagram Stories (@milett) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MILETT FIGUEROA CONFIRMÓ SU RECONCILIACIÓN CON TINELLI: “EL AMOR ES INCREÍBLE Y ESO ES LO QUE IMPORTA”

Después de semanas de rumores, Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban: se reconcilió con Marcelo Tinelli. En una nota que le dio a LAM, la modelo habló de su viaje junto al conductor y dejó en claro que el amor volvió a florecer entre ellos.

“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, dijo Milett con una sonrisa cómplice al ser consultada por el viaje a Perú que compartirá con Tinelli en esta nueva etapa de su relación.

Además, Milett contó que será “anfitriona” en su tierra natal y adelantó que el viaje formará parte del reality que el clan Tinelli graba para una famosa plataforma de streaming: “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Pero la confirmación llegó cuando la cronista del ciclo de América fue directo al grano y le preguntó si estaban reconciliados oficialmente: “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, aclaró la entrevistada.

Milett Figueroa: “Sí. Estamos muy bien (con Marcelo Tinelli). La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”.

Y cerró, contenta: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”.