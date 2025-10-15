En medio de su viaje a Perú, en la televisión peruana y en Puro Show expusieron a Marcelo Tinelli por el romántico posteo que le dedicó a Milett Figueroa tras la reconciliación.
“Vieron que hace poquito Tinelli subió un posteo a su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras de amor a Milet, resulta que después lo modificó, lo reeditó porque descubrieron que lo copió y lo pegó de otro posteo romántico de novios”, contó Pampito.
Por su parte, Matías Vázquez leyó la primera publicación de hace dos noches: “Te voy a amar, te voy a amar cada día de mi vida. Entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera, te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos, si es necesario".
“Te voy a amar de la manera más sincera. Te voy a amar porque tú me haces sentir bien. Porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida”, cerró la publicación y Pampito lanzó: “Esto alimenta mi teoría de que ellos están separados y que dicen estar juntos por el reality, como no siente nada por ella tuvo que recurrir a la copia”.
ASÍ QUEDÓ EL POSTEO MODIFICADO DE MARCELO A MILETT FIGUEROA
Matías Vázquez leyó luego en su programa de eltrece el posteo modificado de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Feliz de estar en tu país y contigo, amorcito. Te amo siempre, y hacer esta sesión de fotos con el genio de Javier Valencia”.
“Cambió totalmente, más básico, más corto, más chivo”, comentaron desde Puro Show tras ver el rotundo cambio del posteo del conductor a su novia en medio de los rumores.
