Después de semanas de rumores, Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban: se reconcilió con Marcelo Tinelli. En una nota que le dio a LAM, la modelo habló de su viaje junto al conductor y dejó en claro que el amor volvió a florecer entre ellos.

“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, dijo Milett con una sonrisa cómplice al ser consultada por el viaje a Perú que compartirá con Tinelli en esta nueva etapa de su relación.

Además, Milett contó que será “anfitriona” en su tierra natal y adelantó que el viaje formará parte del reality que el clan Tinelli graba para una famosa plataforma de streaming: “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Pero la confirmación llegó cuando la cronista del ciclo de América fue directo al grano y le preguntó si estaban reconciliados oficialmente: “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, aclaró la entrevistada.

Y cerró, contenta: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”.

Milett Figueroa: “Sí. Estamos muy bien (con Marcelo Tinelli). La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”.

SABRINA ROJAS MANDÓ AL FRENTE A MARCELO TINELLI EN MEDIO DE LOS RUMORES DE ROMANCE

Sabrina Rojas no esquivó las preguntas picantes y, en plena gala de los Martín Fierro 2025, terminó mandando al frente a Marcelo Tinelli, con quien en las últimas semanas fue vinculada sentimentalmente.

“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, dijo, con humor, en vivo en Telefe.

Cuando le consultaron directamente por el romance con el conductor, Sabrina sorprendió con su respuesta. “¿Ya estás de novia con Marcelo?“, indagó Momi Giardina. A lo que la presentadora respondió, pícara: ”Todavía no".

Foto: Captura (Telefe)

“Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa”, cerró Sabrina, mandado al frente a Marcelo, quien días atrás había anunciado el final de su historia de amor con su pareja.

¡Qué momento!