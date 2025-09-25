El lunes próximo es la fecha marcada en el calendario de las máximas estrellas de la TV, que ya tiene sus prendas listas y turnos de peluquería pedidos para llegar con todo su glamour a la entrega de los Premios Martín Fierro 2026. Todos, salvo Marcelo Tinelli.

El conductor, que este miércoles confesó su ruptura con la modelo peruana Milett Figueroa después de meses de rumores, no iría a la ceremonia donde su productora LaFlia tiene nominado al ciclo Cantando 2024.

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress)

En MBA (La TV Pública) Carlos Monti confirmó esta noticia y reveló además, cuál sería la causa por la que el conductor decidió rechazar la invitación a la ceremonia donde se ven las caras todos los integrantes de la farándula argentina.

SE SUPO POR QUÉ MARCELO TINELLI NO IRÁ A LA CEREMONIA DE LOS MARTÍN FIERRO

En el ciclo de Monti, pusieron al aire la despedida del conductor a su ex en su ciclo de streaming, y Nancy Duré reaccionó: “Cuando me han echado de trabajos han sido más cariñosos que Marcelo despidiéndose de Milett”.

“Hablé con el entorno de Marcelo. Primero: se confirma que Marcelo no va a estar en la ceremonia del lunes. Ni él ni nadie integrante de su productora”, dijo Monti, a lo que Guillermo Pardini le preguntó: “¿Milett va a ir?”, en referencia a la nominación de la modelo como jurado del Cantando.

Crédito: Instagram/@marcelotinelli

“Ahí va la cosa”, asintió Monti. “Milett, tengo entendido, que sí va a ir al Martín Fierro porque está nominada. Ella, a pesar de su traspié amoroso, sí va a ir la ceremonia de los Martín Fierro. Imagínense cuando entre Milett por la alfombra roja de los Martín Fierro, otra que la entrada de Cecilia Milone anoche”, comparó el conductor.

