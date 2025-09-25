El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con el presente sentimental de Marcelo Tinelli, luego de que confirmara su separación de Milett Figueroa. Ahora, todos los focos apuntan a un posible romance del conductor con Sabrina Rojas.

Fue Rodrigo Lussich quien lanzó la bomba en Intrusos: “¿No será que él anduvo con Sabrina Rojas y Milett lo descubrió?”, sugirió el presentador del programa de América, con picardía.

Tras escucharlo, Paula Varela intervino: “Marcelo necesita una chica potente como Sabrina. Necesita a alguien que lo lleve de acá para allá. rápida”, remarcó.

Y Karina Iavícoli cerró, contundente: “Sabrina podría ser algo nuevo para Marcelo. Nunca madie la quiso bien a Milett. Siempre hubo como una cosa que nunca la terminaron de comprar”.

Sabrina Rojas volvió a mostrar su costado más irónico y divertido en redes sociales. La conductora de Pasó en América compartió en sus historias de Instagram una publicación que hizo reír a sus seguidores.

En el posteo de @Qpasamag, se ve a una mujer de 105 años sosteniendo una pinta de cerveza, junto a la frase: “Una mujer de 105 años dice que su secreto de la longevidad es beber cerveza y permanecer soltera”.

Fiel a su estilo, Sabrina sumó un comentario que desató carcajadas entre sus seguidores: “Vengo haciendo todo bien. Tanto, que creo que estiro hasta los 110”, atinó a decir, con un emoji de una carita guiñando un ojo.

¡Le puso humor!