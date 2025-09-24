Son épocas de revelaciones para Marcelo Tinelli en cuanto a su vida privada, y ahora Sabrina Rojas se sumó a la lista de affaires vintage desconocidos.

Todo surgió a cuento del romance del conductor Estamos de Paso de Momi Giardina, a quien aseguró que “amo profundamente”.

Cuando Carla Conte quiso saber cuánto tiempo salió con la exbailarina de ShowMatch, Tinelli eludió la pregunta refiriéndose al paso de la influencer por su empresa.

Sin embargo, Sabrina Rojas indagó: “¿Cuánto tiempo visitó Momi el departamento?”.

Ahí, la respuesta de Tinelli dejó muda a Rojas: “¡Menos que vos!”.

Marcelo Tinelli estrenó su programa de streaming (Foto: Movilpress).

La reacción de Sabrina Rojas ante la confesión de Marcelo Tinelli

En ese momento, la conductora de Pasó en América se sonrojó, sonrió con nervios y dejó el asunto inconcluso.

Lo cierto es que Sabrina Rojas participó de programas de Marcelo Tinelli en 2008, 2016 y 2023, dejando un amplio margen para especular que alguno de los dos le pudo haber sido infiel a la pareja del momento...