El debut de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream con su programa Estamos de Paso dejó varias frases resonantes, pero una en particular encendió la polémica.

Al analizar el escándalo que envuelve a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, el conductor se detuvo en la situación de los hijos que la actriz comparte con Benjamín Vicuña y dejó en claro de qué lado se pondría si le tocara vivir algo similar.

En diálogo con Sabrina Rojas, Tinelli aseguró que lo que más lo inquietaría sería enterarse de una decisión trascendental sobre la vida de sus hijos a través de redes sociales.

Marcelo Tinelli apoyó a Benjamín Vicuña en su guerra con China Suárez: "Rompo todo" | Créditos: Instagram @carnavalstream

“Si yo fuera el padre de esos niños y me entero de que se tienen que ir a vivir a Turquía, armo un bolonqui impresionante y rompo todo”, disparó sin rodeos.

TINELLI, TAJANTE SOBRE EL VÍNCULO CON SUS HIJOS

El ida y vuelta con Rojas se volvió más personal cuando le preguntó cómo reaccionaría si su hijo Lorenzo debiera mudarse al exterior por una decisión de su ex, Guillermina Valdés, en el marco de una nueva relación.

Tinelli no dudó: “Es un tema para hablarlo mucho tiempo antes. Escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura”.

El conductor insistió en que el derecho de estar informado y de participar en la toma de decisiones sobre la educación y el futuro de los hijos no puede pasarse por alto: “Yo enterarme que mi hijo está escolarizado en otro país, creo que rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared”.