En las últimas semanas Marcelo Tinelli estuvo anunciando su regreso al espectáculo, aunque el conductor no volverá a la TV sino que hará su debut en el streaming con muchos de sus humoristas, y una conocida tarotista adelantó cómo le irá en este medio.

Marcelo se unirá este martes a la larga lista de conductores que pegaron el salto al streaming, en este caso en Carnaval, donde ya están hace rato Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, entre otros.

En El Run Run del Espectáculos, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio consiguieron la palabra de Marcelo. “Acá estoy preparando todo ya para el martes. Estamos muy ansiosos y muy contentos con este debut (…) con un lindísimo equipo, que va a tener la impronta de lo que eran los comienzos de Show Match”, dijo Marcelo.

ASÍ ES EL FUTURO DE MARCELO TINELLI EN EL STREAMING Y LA TV SEGÚN LAS CARTAS DEL TAROT

“Y estoy con las mismas ganas como cuando arranqué una vez Video Match. Y ese va a ser el espíritu que vamos a intentar contagiar o contagiarnos en esos programas en el streaming, donde todo es mucho más distendido de lo que puede ser un programa de tele”, agregó Marcelo, antes de que los conductores le pidieran a Fabiana Aquin que cuente qué le dicen las cartas sobre este debut.

“Transmutación, qué significa que le va a ir bien. Vieron que pasó por muchas. Salió también de una pequeña oscuridad porque le pasó de todo, pobre Marcelo. Sale adelante y le va a ir excelente, así que lo mejor para él. La fecha es importante, así que le va a ir bien”, dijo Fabiana, mientras que Adriana Aguirre aseguró que “pagó todos los juicios laborales”.

Además, Fabiana sacó otra carta que identificó como “La generosidad”: “No nos olvidemos que él tuvo una época que fue una persona siempre muy generosa”, dijo. Respecto al posible desembarco de Tinelli en eltrece, Aquin sentenció que Tinelli “es una persona que es muy mental, que piensa mucho y siempre sabemos que es muy líder. Ahora, esta carta significa que lo está pensando”.

