Moria Casán atraviesa un presente soñado con una obra de teatro en la Calle Corrientes, una serie biográfica en producción y una relación con Pato Galmarini en la que no cesa el amor; y en una entrevista con Implacables habló de la catarata de reclamos que enfrenta Marcelo Tinelli.
Hace algunos meses, Florencia Peña declaró en Puro Show que Marcelo le debía algunos pagos a ella y a su hijo Juan por sus participaciones en Cantando 2024, y de inmediato se le sumaron otros famosos como Luisa Albinoni, Flor de la Ve y José María Listorti, en las críticas.
En una entrevista con Implacables, Moria Casán negó ser acreedora de Marcelo, pero sí reconoció que no atraviesa su mejor momento. “A los número uno es difícil voltearlos. Pueden estar surfeando, haciendo la plancha en la ola, pero es un número uno”, dijo, antes de lanzar una frase explosiva.
Leé más:
Marcelo Tinelli felicitó a Milett Figueroa por su nominación a los Martín Fierro
MORIA CASÁN EXPLICÓ POR QUÉ CREE QUE MARCELO TINELLI YA NO ES TAN QUERIDO ENTRE LOS FAMOSOS
“Es un hombre que tiene una gran capacidad, de eso no hay duda. Una conducción impresionante (…) pero en la vida se puede hacer de todo, menos no pagar las consecuencias”, sentenció Moria. “Las finanzas de Marcelo no las conozco, pero supongo que se pondrá acorde a todos los problemas que tiene la gente”, agregó,
“En cuanto a que lo detestan, lo detestan. No saben ya de dónde pegarle. No lo quieren mucho, eso lo noto. No sé por qué, pero no es una persona muy querida porque están pegándole siempre de todos lados, me da impresión”, lanzó.
“Tiene su familia, (…) gente que lo quiera… Ahora en el medio, yo siento que están pensando cómo lo bajan, cómo lo matan”, agregó Moria, que dijo desconocer las causas de ese sentimiento, y señaló que cree que “Marcelo está muy castigado él también”.
“Él está medio desconcertado porque cuando vos sentís que todo el mundo se te viene encima con Milet, con la no Milet... es mucho. Y después los problemas económicos, financieros. En este país, mi amor, un día te comes el paisano, otro día te comes las plumas. Es un quilombo esto”, cerró Moria Casán.
Leé más:
Marcelo Tinelli hundió a Marina Calabró y desmintió un embargo millonario: “No lo voy a permitir”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.